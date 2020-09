1 phó giám đốc công an TP.HCM được thăng hàm thiếu tướng

Ngày 1-9, tại TP.HCM, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân (CAND) cho Đại tá Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.



Đại tướng Tô Lâm trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Cao Đăng Hưng. Ảnh: VGP

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại luôn được đặt lên hàng đầu.

Quyết định thăng cấp hàm lên Thiếu tướng đối với ông Cao Đăng Hưng một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND đồng thời cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với những đóng góp của lực lượng CAND và cá nhân ông Cao Đăng Hưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đây là niền vinh dự, tự hào của Thiếu tướng Cao Đăng Hưng và cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của lực lượng CAND.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Vinh dự được thăng cấp bậc hàm cấp tướng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM Cao Đăng Hưng cần nhận thức sâu sắc để tiếp tục trau dồi, giữ gìn phẩm chất đạo đức; phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương cho cán bộ chiến sỹ trong Công an TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng xúc động cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà Đảng, Nhà nước dành cho cá nhân, gia đình, cho Công an TP và toàn lực lượng CAND.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng hứa trước Bộ trưởng và lực lượng CAND sẽ hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; ra sức rèn luyện, giữ gìn đạo đức cách mạng; tiếp tục cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đoàn kết, nhất trí xây dựng lực lượng CATP đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong tình hình mới.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng sinh năm 1966, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trước đây, Thiếu tướng Hưng từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an. Ngày 20-8-2018, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.