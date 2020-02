2 anh em rải bả độc làm chết 20 con chó, mèo

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang điều tra hai anh em Võ Hiến Minh (41 tuổi) và Võ Hiến Bảy (32 tuổi, cùng trú xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi đi rải bả độc cho chó, mèo chết để trộm.



Anh Võ Hiến Minh bị bắt giữ. Ảnh: ĐL

Khoảng 4 giờ sáng 11-2, người dân xóm Kim Khánh (xã Nghi Ân, TP Vinh) mai phục, phát hiện hai anh em Minh và Bảy đang đi trộm chó, mèo nên đã hô hoán, vây bắt.

Minh, Bảy bỏ lại “chiến lợi phẩm” và xe máy chạy bộ nhưng bị người dân bắt gọn, giao công an xã.

Khi phát hiện có 20 con, chó mèo đã chết, nhiều người lao vào đòi "tự xử" hai anh em Minh, Bảy nhưng đã được một số người và công an can ngăn kịp thời.



Võ Hiến Bảy (em trai của Minh). Ảnh: ĐL

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng đêm tối, Minh và Bảy tẩm thuốc độc vào thức ăn rồi đi rải trước cổng nhà dân ở xã Nghi Ân cho chó, mèo ăn.

Sau khi chó, mèo chết thì hai anh em mang bao tải đi nhặt xác chó, mèo để mang bán.



Hiện hai anh em Minh, Bảy đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.