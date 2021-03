Ngày 5-3, thông tin từ Công an TP Hà Nội, thời gian qua Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) tiếp nhận đơn trình báo của bốn phụ nữ người nước ngoài về việc bị các nhóm thanh thiếu niên khoảng 15 - 20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.



Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ tập trung khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ, truy xét xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, lực lượng công an đã tiến hành lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, rà soát camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc để xác định các đối tượng nghi vấn có liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang tích cực khoanh vùng, truy tìm các đối tượng, ra thông báo cảnh báo cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống quanh khu vực Hồ Tây về các hành vi xâm hại nêu trên.

Theo đó, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Quảng An sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm tính hình.

Công an phường Quảng An khuyến cáo đến toàn thể người dân, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn phường khi ra ngoài không nên đi một mình, không đi đến các khu vực vắng vẻ, thưa thớt dân cư.

Nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan tới đối tượng nghi vấn, người dân có thể gọi điện đến trực ban Công an phường Quảng An: 02437184128 hoặc vui lòng đến trụ sở Công an phường Quảng An phản ánh.