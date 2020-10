448 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Nghệ An

Chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã diễn ra phiên trù bị.



Sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Thái Thanh Quý - Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, báo cáo những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: TC

Trước khi diễn ra phiên họp trù bị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XVIII cùng các trưởng đoàn đại biểu do ông Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, dẫn đầu đoàn dâng hoa, báo công tại tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An báo cáo thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội.

Tiếp đó, ông Hồ Phúc Hợp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An, đã phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về quy chế bầu cử trong Đảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An, đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cũng định hướng những nội dung cần tập trung thảo luận tại Đại hội; các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại lần thứ XIII của Đảng…



Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh: NTV

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai (17-10) tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An và bế mạc vào 18-10.

Đại hội có 448 đại biểu tham dự, đại diện cho trên 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại lớn cho người dân các tỉnh Miền Trung, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã điều chỉnh, bổ sung hai nội dung. Gồm: Trong phiên trù bị tất cả đại biểu dự Đại hội sẽ ủng hộ đồng bào bị bão lụt; đồng thời, hủy chương trình Dạ hội chào mừng sau khi Đại hội kết thúc.