5-6 cơn bão mạnh sẽ có xu hướng chuyển xuống phía Nam

Không cho người qua lại nơi ngầm sâu, nước xiết…. Ngày 6- 7, Văn phòng Bộ Công an phát đi Công điện số 04/CĐ-V01 gửi Ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự và các đơn vị liên quan về việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Công điện nêu rõ vừa qua tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn cục bộ, gây lũ quét, sạt lở đất, nhất là trên địa bàn các tỉnh gây thiệt hại về người. Theo dự báo mưa lớn liên tiếp sẽ còn kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét… là rất lớn. Nhằm chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả, Văn phòng Bộ Công an đề nghị các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai khi có yêu cầu; rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, bảo đảm an ninh trật tự… Đặc biệt, các đơn vị phải bố trí lực lượng, tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính…