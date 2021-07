Chiều 11-7, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 200 tình nguyện viên ngành y tế Nghệ An hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.



Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 200 tình nguyện viên ngành y tế Nghệ An.

Các tình nguyện viên đã được nghe các giảng viên đến từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An hướng dẫn về về các nội dung công việc cần phải làm: Nguyên tắc và biện pháp kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2; phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc và cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2; thiết lập khu vực, buồng cách ly...

PGS-TS Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế Nghệ An- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm của những “chiến sĩ áo trắng” đã không ngại gian khổ, nguy hiểm để tiên phong vào tâm dịch. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An căn dặn, mỗi chiến sĩ phải nêu cao ý thức, đem hết sức trẻ, trí tuệ, y đức của mình, vì nhân dân phục vụ.



PGS-TS Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế Nghệ An- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An trao đổi, căn dặn và động viên các tình nguyện viên.

Dự kiến trong ngày mai (12-6), 60 y, BS sẽ lên máy bay vào TP.HCM tham gia, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, chăm sóc bệnh COVID-19.

Công ty CP Hàng không Vietjet tài trợ chuyến bay chở 60 y, bác sĩ từ sân bay Vinh vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Tập đoàn Thiên Minh Đức trao tặng 200 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện Công văn số 5363 của Bộ Y tế về việc huy động nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP HCM, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có công văn đăng ký cử 200 nhân viên y tế vào phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM gửi Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế).

Trong đó, có 150 người tham gia lực lượng lấy mẫu xét nghiệm và 50 nhân viên y tế (20 BS, 30 điều dưỡng viên, kỹ thuật viên) tham gia công tác điều trị, chắc sóc bệnh nhân COVID-19.

Trong tháng 6-2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế Nghệ An đã điều động 52 nhân viên y tế vào chi viện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 giúp tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 8-2020, nhằm chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử 16 y, BS tăng cường cho TP Đà Nẵng.

Về tình phòng chống dịch ở Nghệ An, tối 11-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, 12 giờ qua trên địa bàn Nghệ An không ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tính từ ngày 13-6 đến nay, Nghệ An chỉ có 131 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 10 địa phương, trong đó TP Vinh 89 ca.