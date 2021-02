Ngày 25-2, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Phú Thạnh, Trưởng Công an huyện Châu Phú giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lê Phú Thạnh cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tân Phó giám đốc công an tỉnh cam kết trên cương vị mới, sẽ cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống, bản lĩnh chính trị; đoàn kết cùng toàn thể đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.