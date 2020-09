An Giang: Dân chủ, khách quan trong công tác nhân sự ĐH Đảng

Ngày 23-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp báo thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25-9.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết: “Thời gian qua Đảng bộ tỉnh đã chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, trên tinh thần khách quan, dân chủ đối với cả khâu chuẩn bị văn kiện và cả khâu nhân sự”.



Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo An Giang thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: HD

Theo đó, chiều nay Đại hội sẽ diễn ra phiên trù bị. Phiên khai mạc diễn ra vào 24-9 với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển".

Đại hội xác định tập trung 4 nội dung trọng tâm theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đề phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội dành nhiều thời gian cho thảo luận các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như các dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cạnh đó, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Số lượng đại biểu chính thức tham gia Đại hội là 350 đại biểu, trong đó có 44 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hành khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 306 đại biểu được bầu từ đại hội của 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm, phù hợp với nguồn lực của địa phương.



Trung tâm hành chính tỉnh An Giang: Ảnh: HD

Nét nổi bật là tỉnh có những giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, mời gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Bước đầu, tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư, giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Quy mô GRDP năm 2020 đạt 89.362 tỉ đồng (năm 2015 đạt 60.467 tỉ đồng), đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL (tương đương năm 2015).

Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo được nâng lên, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia đứng top 10 cả nước và đứng đầu ĐBSCL 04 năm liền 2017 - 2020.

Đến nay tỉnh đã hoàn thành 10/13 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đáng chú ý là Dự án tuyến nối tỉnh lộ 91 – tuyến tránh thành phố Long Xuyên, do Sở GTVT làm chủ đầu tư với chiều dài 17,3 km có tổng mức đầu tư trên 2.100 tỉ đồng; khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh có diện tích đất là 16.328 m² (TP Long Xuyên), tổng mức đầu tư hơn 215 tỉ từ ngân sách tỉnh và khởi công Công trình trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh An Giang với mức kinh phí 612 tỉ.



Phối cảnh cảnh Nhà hát tỉnh An Giang. Ảnh: HD

Ngoài ra, Tỉnh đã xây 1.241 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có sổ, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nhà ở…