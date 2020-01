An Giang: Phạm pháp hình sự được kéo giảm

Năm 2019, Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự chính trị trện địa bàn. Ngày 3-1, Theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin tại Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 46 như trên.



Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

Theo báo cáo, tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương có chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kéo giảm 7,8% so với cùng kì.

Lực lượng đã điều tra khám phá thành công các vụ phạm pháp hình sự, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,1%, vượt chỉ tiêu đề ra; triệt xóa được 8/8 băng, nhóm nghi vấn hoạt động tội phạm trên địa bàn.



30kg ma túy tổng hợp vận chuyển từ Campuchia về mà Công an tỉnh An Giang triệt phá trước đó. Ảnh: CTV

Tai nạn giao thông đươc kéo giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Song song đó, công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới được thực hiện quyết liệt tạo được hiệu ứng răn đe.

Đặc biệt, lực lượng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam với số lượng lớn nhất các tỉnh Tây Nam Bộ.