Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 12-1 và rạng sáng 13-1, các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C, trung du và đồng bằng Bắc bộ dưới 10 độ C, khu vực Bắc Trung bộ dưới 12 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 13-1 dao động 7,6-11,8 độ. Nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai) đã nhích lên 2 độ, không còn dưới 0 độ C và gây băng giá, tuyết rơi như những ngày trước. Trưa cùng ngày, nhiệt độ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nắng, nhiệt độ tăng dần lên, cao nhất 17-20 độ, cảm giác rét buốt tan dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến ngày 16-1, khu vực Bắc bộ trời vẫn rét đậm, rét hại, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ đêm 16 đến 17-1 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét. Riêng khu vực Nam bộ và Tây Nguyên từ đêm 13 đến 23-1, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Theo báo cáo của văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, tính đến 17 giờ ngày 13-1, thiệt hại do rét đậm, rét hại tại các địa phương đã làm 581 con trâu, 594 con bò, 17 con heo, một con ngựa, 407 con dê bị chết; 93 ha rau màu và 1.050 chậu địa lan bị thiệt hại.

• Tại Thừa Thiên-Huế: Chiều 13-1, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, cho biết do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên đến nay toàn huyện đã có gần 500 con trâu, bò, dê bị chết.

Hiện Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông tập trung thực hiện các biện pháp chống rét, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, triển khai gieo trồng lúa, rau màu vụ đông xuân khi thời tiết thích hợp để giảm thiểu thiệt hại.

Cùng ngày, ông Hồ Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, địa phương có 90 con trâu, bò, 41 con heo và 244 con dê chết rét. “Sau khi phát hiện trâu, bò chết, người dân phải mổ ngay tại rừng rồi khiêng thịt về ăn hoặc bán” - ông Bằng thông tin.

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, cho hay huyện chưa có số liệu thống kê cụ thể số trâu, bò bị chết rét vì còn nhiều thôn, bản vùng sâu chưa báo cáo. Huyện đang yêu cầu các xã kiểm tra, thống kê con số chính xác để báo cáo với huyện.

Đà Nẵng: “Cháy hàng” máy sưởi Do ảnh hưởng của rét đậm, tại TP Đà Nẵng, các mặt hàng tránh rét như chăn ga gối nệm, máy sưởi được bày bán khá nhiều, thậm chí rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, tại các cửa hàng điện máy ở quận Hải Châu, quận Thanh Khê, dòng sản phẩm máy sưởi đã rơi vào tình trạng không còn hàng để cung cấp cho người dân. Lượng sản phẩm bán ra tại một số cửa hàng tăng gấp 3-4 lần so với trước đây, giá cũng tăng khoảng 5%. BÙI TOÀN