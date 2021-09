Quảng Nam gấp rút di tản 95.000 người dân

Từ đầu cầu Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã gọi được tất cả tàu thuyền của thành phố và đưa 314 tàu thuyền/849 người của địa phương bạn vào trú tránh tại âu thuyền Thọ Quang.

Toàn bộ số thuyền viên ngoại tỉnh được bố trí trú tránh ở khu vực riêng để quản lý. Trước mắt toàn bộ thủy thủ và ngư dân trên tàu tạm thời để dưới tàu và thực hiện test COVID-19, khi có lệnh sẽ thực hiện việc di chuyển các ngư dân và tàu thuyền lên bờ một cách an toàn.

Đà Nẵng cũng sẵn sàng các phương án di dời dân với khoảng 39.000 người ở các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn.



Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp. Ảnh: AH

Đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào trú ẩn an toàn. Riêng 54 phương tiện/316 lao động ngoại tỉnh đang neo đậu tại cảng cá Thuận An thì địa phương đã bố trí các điểm sơ tán, vừa đảm bảo an toàn về thiên tai, và đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19.



Tỉnh cũng dự trữ được 100 tấn mì ăn liền và 100 tấn gạo, rà soát di dời 18.000 hộ/64.000 người nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 18 giờ hôm nay, tỉnh sẽ cố gắng di tản 95.000 người dân, trong đó có 85.000 người dân ở sáu huyện thị, thành phố ven biển và gần 10.000 hộ ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Theo ông Bửu, sáng nay đã phát sinh 11 ca F0 tại thị xã Điện Bàn, ở đó có khu công nghiệp tập trung 25.000 công nhân, đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam.

"Ngay sáng nay, Bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo phải áp dụng chỉ thị 16+ tại thị xã Điện Bàn. Với tình hình mưa bão như hiện nay, việc áp dụng chỉ thị 16+ thì rất khó khăn cho công tác triển khai ứng phó phòng chống thiên tai và phòng chống dịch" - ông Bửu chia sẻ.

Hạn chế di dân khi chưa cần thiết

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo ý kiến từ cơ quan dự báo thì từ tối nay, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền và dự kiến đổ bộ vào sáng mai.

Theo dự báo gió ở cấp 8, không phải quá lớn, nhưng lo ngại nhất là bão đi chậm nên thời gian mưa sẽ dài. Cạnh đó, đêm nay triều cường dâng khá lớn, kết hợp với mưa lớn khi bão đổ bộ sẽ gây nguy cơ cao ngập lụt diện rộng.



Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: AH

Thứ trưởng Hiệp tiếp tục cho biết, việc phòng chống bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch phức tạp là một thách thức rất lớn. Chỉ tính riêng Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã có 2.031 ca F0 và hàng ngàn ca F1.



"Tôi cho rằng cần hạn chế tối đa di dân khi chưa cần thiết. Các địa phương cần bám sát kịch bản. Nếu bắt buộc phải di dân thì cố gắng di dân tại chỗ là chủ yếu. Xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó là tốt nhất" - ông Hiệp nhấn mạnh.

Cạnh đó, ông Hiệp cũng đề nghị cần thông suốt trong chỉ đạo, bởi ngay câu chuyện xe cộ đi lại trong bão như thế nào cũng là vấn đề. Sau bão, trong công tác khắc phục hậu quả, nếu không có luồng xanh riêng cho các phương tiện của cơ quan trực tiếp tham gia thì cũng sẽ có những trở ngại.

Về vấn đề tàu thuyền, Thứ trưởng Hiệp yêu cầu dứt khoát không để thuyền viên trên tàu thuyền. “Một số địa phương đã lo cho thuyền viên của địa phương khác cũng như địa phương mình, là điều rất tốt, đề nghị các địa phương khác cũng áp dụng như vậy" - Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.

Bên cạnh đó không để người dân trên chòi canh, lồng bè. Rà soát lại khu vực ngập lụt, có phương án đảm bảo an toàn cho người dân...

Huy động 15 máy bay, hơn 1.000 xuồng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn Theo Đại tá Phạm Hải Châu, hiện nay, Bộ Quốc phòng vẫn đảm bảo kế hoạch sẵn sàng huy động hơn 530.000 cán bộ chiến sỹ, dân quân tự vệ, hơn 3.000 phương tiện, đặc biệt đã sẵn sàng 15 máy bay, 105 tàu, hơn 1.000 xuồng các loại, 160 xe đặc chủng… để ứng phó với cơn bão này. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh chủng Hải quân, Binh đoàn 18 chuẩn bị tàu và máy bay để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn trên biển khi có tình huống; đã chỉ đạo các quân khu, quân đoàn phối hợp với chính quyền các địa phương chuẩn bị các lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là dân quân tự vệ làm nòng cốt ở địa phương để tham gia hỗ trợ, sơ tán nhân dân tại nơi chia cắt, ngập lụt do hoàn lưu sau bão, thực hiện nghiêm quy định về dịch Covid-19.