Bão số 5 vừa suy yếu thì có nguy cơ thêm cơn bão mới

Sáng nay (31-10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó bão số 5 và triển khai ứng phó với mưa lớn sau bão.







Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay bão số 5 sau khi đi vào đất liền tại các tỉnh Bình Định-Phú Yên đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).



Đến 13 giờ chiều nay, tâm vùng áp thấp ở trên lãnh thổ Campuchia.

Hiện nay, lũ trên các sông Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên nhanh và ở mức báo động (BĐ1). Dự báo lũ tiếp tục lên nhanh trong 6-12 giờ tới, mực nước trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi dưới BĐ3 từ 0,2-0,3m ; riêng sông Vệ tại trạm sông Vệ lên mức 4,8m (trên BĐ3 là 0,3m), sông Đắc Bla tại trạm Konplong 595,0 (trên BĐ3 là 1m).



Cảnh báo: Từ ngày 31-10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra: lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên; ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.



Báo cáo tình hình thiệt hại trong bão số 5, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết khi bão đổ bộ, hàng nghìn cây xanh đã bị đổ, nhiều ngôi nhà bị sập, một số cây cầu bị sập... ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 400 tỷ đồng.



Đáng lưu ý, khi bão xảy ra, do khu neo đậu quá chật nên có tình trạng quá tải. Trong 100 tàu neo đậu thì 30 tàu neo đậu bên ngoài đã bị bứt neo. Có 7 tàu vận tải/70 thuyền viên tại cảng Quy Nhơn bị trôi, tính đến 2h30 ngày 31-10 còn 1 tàu bị mắc cạn, 1 tàu thả trôi và hiện vẫn giữ liên lạc, 5 tàu đã khắc phục đảm bảo an toàn.



Còn tại Quảng Ngãi, đã có 2 người bị thương. Mưa lũ gây sạt lở đất phải di dời khẩn cấp 29 hộ dân tại huyện Ba Tơ.



Ngoài ra, nhiều địa phương thuộc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bị sự cố mất điện. Thiệt hại vẫn đang tiếp tục được cập nhật.



Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đánh giá, bão số 5 đổ bộ nhưng may mắn cấp độ không quá mạnh nên đến nay chưa có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản cũng giảm.



Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được chủ quan.



"Mặc dù bão không lớn, không mạnh nhưng đi nhanh, dễ gây tâm lý chủ quan nhưng chúng ta đã không chủ quan. Mặc dù vậy trong triển khai vẫn có những chỗ còn lúng túng như vấn đề neo đậu tàu thuyền ở Bình Định. Chúng ta phải xem xét rút kinh nghiệm tìm nguyên nhân, có kế hoạch bố trí đủ khả năng neo đậu tàu thuyền", Phó Thủ tướng nói.



Theo dự báo, rất có khả năng những ngày tới sẽ hình thành thêm một cơn bão mới. Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, thành viên theo dõi chặt chẽ bão số 5 và diễn biến trong tình hình mới để xây dựng giải pháp ứng phó.



Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân gặp nạn trong bão. Yêu cầu bảo đảm an toàn hồ chứa, bao gồm hồ thủy điện và hồ thủy lợi, vì đây là khu vực có độ dốc cao nên nếu hồ chứa gặp vấn đề thì rất nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân.



Do mưa không lớn như dự báo nhưng dễ bị lũ quét, sạt lở đất nên các địa phương cần sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm...



"Đề nghị tất cả chủ động các phương án ứng phó với tình hình thiên tai có thể xảy ra. Dự báo ngắn hạn có thể hình thành cơn bão mới. Mưa rất lớn. Chủ động ko để bất ngờ, bị động", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.