Để chủ động ứng phó với bão số 6, chiều 23-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá đây là cơn bão có diễn biến bất thường, trong thời gian rất ngắn từ áp thấp mạnh lên thành bão số 6. Vì là cơn bão có diễn biến bất thường, di chuyển nhanh nên Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, bộ ngành liên quan phải luôn bám sát tình hình, tổ chức trực ứng phó 24/24 giờ. Phó Thủ tướng yêu cầu trước đêm nay phải kêu gọi được toàn bộ số tàu vào bờ hoặc di chuyển vào nơi trú tránh an toàn. Với các khu vực nằm trong vùng dự kiến ảnh hưởng của bão, lại có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần có phương án ứng phó để đảm bảo thiệt hại thấp nhất, không vì lý do bão vào mà không kiểm soát được dịch bệnh. Đồng thời hết sức chú ý đảm bảo an toàn cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.