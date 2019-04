Bắt tạm giam 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tội nhận hối lộ

Chiều 26-4, trao đổi với PLO, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan điều tra-Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 bị can về tội nhận hối lộ.



Theo đó, năm người bị bắt gồm: Lê Mạnh Hà (SN 1962; Nguyễn Thị Cúc (SN 1965); Nguyễn Hưng (SN 1976); Dương Văn Bằng (SN 1962) và Nguyễn Quý Diễn (SN 1969). Họ là trưởng, phó đoàn và thành viên đoàn thanh tra của tỉnh đi thực hiện việc thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Cụ thể, ngày 5-3 Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra việc quản lý, thu, chi Ngân sách và đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa. Theo quyết định này thì kế hoạch thanh tra là 45 ngày, bắt đầu từ 7-3. Đoàn thanh tra gồm có năm người nêu trên.

Chiều 18-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc (Phó đoàn) khi đang nhận tiền hối lộ của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Tiếp sau đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong đoàn thanh tra tại Thiệu Hóa và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện quyết định thanh tra tại huyện Thiệu Hóa.

Mở rộng điều tra, cơ quan an ninh cũng tiến hành thực hiện lệnh bắt tạm giữ đối với 4 cán bộ còn lại trong đoàn thanh tra. Sau khi thực hiện các lệnh tạm giữ theo quy định thì Cơ quan điều tra-Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can bắt tạm giam 5 cán bộ trên về tội nhận hối lộ.