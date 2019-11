Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng vừa ký tờ trình gửi HĐND tỉnh giới thiệu Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, để HĐND tỉnh xem xét, tiến hành bầu bổ sung chức danh ủỦy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.



Đại tá Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre (bìa trái). Ảnh: CTV CA

Trước đó, đầu tháng 10-2019, Đại tá Võ Hùng Minh (SN 1966, ThS an ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước) được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bến Tre thay cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng nghỉ công tác để chữa bệnh.

Bến Tre cũng giới thiệu để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Võ Minh Thưởng (SN 1966, Giám đốc Sở Tư pháp) và ông Châu Văn Bình (SN 1976, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre).

Ông Thưởng là phó viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre được tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tư pháp từ 15-10-2019, còn ông Châu Văn Bình là phó giám đốc Sở KH&ĐT trước khi được điều động, bổ nhiệm giám đốc Sở Công Thương.