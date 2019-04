Bình Dương có Giám đốc Công an mới

Sáng 1-4, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Công an cũng công bố quyết định về việc để đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (còn gọi là Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1963 tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) chuyển ngành đến công tác tại Tỉnh ủy Bình Dương.



Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (phải) trao quyết định của Ban bí thư cho ông Nguyễn Hoàng Thao.

Đồng thời, Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoàng Thao, giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.



Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (trái) nhận Quyết định điều động và bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (sinh năm 1969, quê quán ở Ninh Giang, Hải Dương) là phó Giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học an ninh.

Tháng 10 năm 2016, Đại tá Quyên được Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư chuyên ngành Khoa học An ninh.