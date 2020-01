Bộ Chính trị chuẩn y tân bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 31-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.



Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tới dự có ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương; ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An…

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chúc mừng tân bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và mong rằng trên cương vị mới ông Thái Thanh Quý sẽ đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nêu cao tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết, huy động được nguồn lực xã hội, xây dựng được đội ngũ cán bộ có tài để tỉnh Nghệ An phát triển mạnh, nhanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có và làm rạng danh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực Bắc miền Trung.

Trước đó, ngày 23-12-2019, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng 1-10-2018, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Ông Thái Thanh Quý sinh năm 1976, dân tộc Kinh, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ông có trình độ chuyện môn thạc sĩ kinh tế, trình độ chính trị cao cấp...