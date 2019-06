Bộ Công an khám xét nhà ông Trương Duy Nhất

Chiều 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất (tại đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Con đường dẫn vào nhà ông Nhất được phong toả và đảm bảo an toàn cho việc khám xét.



Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám nhà ông Nhất. Ảnh: PV.

Trước đó, chiều 25-3-2019, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), cho biết trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới Vũ “nhôm”, bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến cựu cán bộ công an này trong tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Thời điểm là Trưởng đại diện của Báo Đại Đoàn Kết ở TP Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí.

Được biết, ngôi nhà đất mua trên là số 82 Trần Quốc Toản, sau đó trở thành nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ.