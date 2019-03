Bộ Công an: Ông Trương Duy Nhất liên quan Vũ ‘nhôm’

Chiều 25-3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác quý I-2019 của ngành và thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức của Bộ Công an.



Ông Nhất mua nhà, đất không qua đấu giá

Tại cuộc họp, báo chí hỏi về các thông tin liên quan đến ông Trương Duy Nhất (người từng bị kết án hai năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân) đã bị bắt giam.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01, Bộ Công an), cho biết trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới Vũ “nhôm”, bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan trong tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Theo đó, khi là trưởng đại diện của báo Đại Đoàn Kết ở TP Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà, đất không qua đấu giá, gây thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Trung tướng Vệ cũng thông tin tổng quát các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Theo đó, Vũ liên quan đến sáu vụ án do Bộ Công an điều tra.

Ngoài ba vụ án cố ý làm bộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đông Á đã được đưa ra xét xử, Vũ “nhôm” còn liên quan đến một số vụ án khác về đất đai ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Đến nay CQĐT đã khởi tố 21 cá nhân, trong đó 17 người ở Đà Nẵng và một số người ở TP.HCM. Bộ Công an cũng đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cán bộ sở, ngành ở TP.HCM trong các vụ án liên quan Vũ “nhôm” để xử lý.



Trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao đổi cùng Trung tướng Lương Tam Quang tại buổi họp báo. Ảnh: TP

Đang điều tra nhiều vụ án lớn

Liên quan đến dự án ở Venezuela của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan chức năng đang thu thập, xác minh, đánh giá chứng cứ, khi nào có kết luận điều tra sẽ thông tin cụ thể đến báo chí.

Tương tự, trong vụ án gian lận điểm thi tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, nhiều ý kiến cho rằng CQĐT chưa làm rõ hành vi nhận tiền để nâng điểm cho thí sinh. Về vấn đề này, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay do đảm bảo thời hiệu điều tra và nhằm đảm bảo công bằng cho các thí sinh, Cơ quan An ninh điều tra đã có kết luận điều tra bước đầu, chuyển cho cơ quan công tố cùng cấp. Đối với việc nhận tiền cũng như các thông tin khác, công an đang tiếp tục làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Về vụ án bé gái 10 tuổi tại Chương Mỹ (Hà Nội) bị xâm hại tình dục, Trung tướng Trần Văn Vệ cho rằng trong vụ án này không thể xử lý Công an huyện Chương Mỹ. “Bởi việc đánh giá vụ án ban đầu là do nhận thức pháp luật, việc xử lý chỉ thực hiện khi cơ quan công an bỏ lọt tội phạm hoặc gây ra oan sai” - ông nói.

Điều động hơn 10.000 công an về cơ sở

Cũng theo báo cáo của Bộ Công an, qua hơn bảy tháng thực hiện Nghị định 01/2018, tổ chức bộ máy của bộ này được kiện toàn tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian; giảm các khâu trung gian trong điều hành, tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy…

Đặc biệt, Bộ Công an cho biết đã có văn bản gửi các tỉnh, thành chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến nay cơ bản tất cả tỉnh, thành đều thống nhất cao. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thí điểm bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum; qua đó rút kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn để triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên toàn quốc.

Đến nay đã có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ cơ quan bộ về địa phương; trên 5.900 cán bộ được tăng cường từ công an cấp tỉnh xuống cấp huyện; trên 3.200 cán bộ được tăng cường từ công an cấp huyện xuống cấp xã.

Cũng theo Bộ Công an, việc tinh gọn bộ máy còn tạo ra hiệu quả trên nhiều mặt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động công tác công an.

Việc tinh gọn đầu mối đã tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp công an; trao quyền thực chất, đầy đủ, tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn cho công an đơn vị, địa phương. Việc thu gọn đầu mối, giảm số lượng lớn cán bộ làm công tác hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu, bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, tăng cường cơ sở, xây dựng công an xã chính quy.