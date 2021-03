Bộ Công an kiểm tra cấp CCCD gắn chip tại 1 số tỉnh phía Bắc

Ngày 10-3, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) đối với Công an các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng.



Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an các tỉnh, TP trình bày về kết quả đạt được và những khó khăn, tồn hại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hai dự án nêu trên.

Với Quảng Ninh, đến nay Công an tỉnh này đã thu thập, kiểm tra, phúc tra 1.345.037/1.345.037 phiếu thông tin dân cư, đạt tỷ lệ 100%. Công an tỉnh cũng tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp CCCD, yêu cầu đảm bảo tối thiểu 4 – 5 máy thu thập thông tin với 10 cán bộ luân phiên thực hiện đảm bảo liên tục 3 ca với 15 tiếng/ngày.

Với các tỉnh còn lại, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách số người từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD hiện đang sinh sống trên địa bàn; thống kê danh sách tại các trường học, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh trại quân đội, số người tại vùng sâu, vùng xa…

Trên cơ sở đó, công an các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cán bộ và bố trí lực lượng đầy đủ để triển khai thực hiện có hiệu quả hai dự án.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu công an các địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm cấp CCCD gắn chip điện tử cho người dân theo đúng tiến độ.

Thứ trưởng lưu ý các công đoạn lấy vân tay, chụp ảnh phải sử dụng cán bộ có kinh nghiệm, sở trường, cũng như kịp thời thay thế cán bộ không đảm bảo chuyên môn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục kiện toàn lực lượng công an chính quy từ xã trở lên đảm bảo cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời, vận dụng kết quả triển khai các dự án vào công tác truy nã, truy tìm và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Công an.