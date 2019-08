Bộ Công an nói gì về vụ Nhật Cường, Trần Bắc Hà?

Liên quan đến việc Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP Hà Nội yêu cầu chỉ đạo các cơ quan của Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin về vụ Nhật Cường, ông Quang cho hay đối với vụ án này Bộ Công an đã khởi tố với ba tội danh gồm: Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mới đây là rửa tiền đối với bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

“Trong quá trình xác minh, cơ quan công an phải thu thập tài liệu liên quan với các đơn vị chức năng để làm rõ các vi phạm, nếu có” - ông Quang nói.





Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an.

Về nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà, Trung tướng Quang cho biết sau khi có thông tin, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng làm rõ. “Hiện Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng chủ trì việc khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết của bị can Trần Bắc Hà. Khi có thông tin chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí” - ông Quang nói.



Về đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) vừa bị triệt phá liên quan đến gần 400 người Trung Quốc, ông Quang cho biết: Ngày 27-7, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải phòng phá chuyên án này. Qua thông tin thu thập được thì việc đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao phải sử dụng yếu tố bất ngờ là rất quan trọng.

“Tuy nhiên, khi phá án, nhiều thông tin trên báo chí nói đây là boong ke, này nọ… Đây là do Bộ Công an chủ động phối hợp đấu tranh phá án” - ông Quang nói.

Toàn bộ 395 đối tượng liên quan đến vụ án đều là người Trung Quốc, trong đó có 19 người khai báo tạm trú, số còn lại đã vào Việt Nam qua đường du lịch nhưng không khai báo. Hiện các đối tượng phạm tội và người bị hại đều là công dân Trung Quốc, chưa phát hiện có bị hại nào là người Việt Nam.

Căn cứ theo hiệp định tương trợ tư pháp, được sự đồng ý của VKS, cơ quan chức năng đã bàn giao các đối tượng này cho cơ quan chức năng Trung Quốc. Ông Quang cũng cho hay hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan như Công ty Hiệp Phong (chủ đầu tư khu đô thị Our City) và các công ty du lịch đã đưa khách du lịch vào nhưng không quản lý, khai báo. “Chúng tôi sẽ kiến nghị xử lý hành chính và xử lý hình sự nếu có căn cứ” - ông Quang nói.

Liên quan đến nghi án bán hàng Trung Quốc dán mác Việt của Asanzo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho hay: Thủ tướng có chỉ đạo các bộ, ngành liên quan làm rõ, trong đó có Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389.

“Theo thông tin ban đầu vụ việc có liên quan đến nhiều doanh nghiệp. Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh 28 doanh nghiệp có liên quan Asanzo cũng như nhiều nhà bán lẻ, siêu thị bán sản phẩm của tập đoàn này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang xác minh qua cơ quan thuế, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao… và nhiều thông tin khác nữa. Khi có đầy đủ thông tin sẽ thông tin cơ quan báo chí về việc này”.

Về việc bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, tổ chức đám cưới rầm rộ cho con, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa thông tin: “Về cụ thể, chúng tôi chưa được báo cáo. Như thông tin báo chí đưa, chúng tôi cho rằng cần phải xem xét tổng thể. Nếu vi phạm các quy định về văn hóa trong việc cưới, việc tang ở địa phương hoặc Chính phủ quy định thì vi phạm đến đâu xử lý đến đó”.