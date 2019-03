Bộ Công an nói về thông tin 'bắt ông Trương Duy Nhất'

Tại cuộc họp báo chiều 25-3, một câu hỏi được báo chí gửi tới Bộ Công an, đó là việc mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin cho rằng ông Trương Duy Nhất (người từng bị kết án 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân), đã bị bắt.



Trung tướng Trần Văn Vệ trả lời về thông tin liên quan đến ông Trương Duy Nhất

Trả lời vấn đề này, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), cho biết trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới Vũ “nhôm”, bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến cựu cán bộ công an này trong tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Thời điểm là Trưởng đại diện của Báo Đại Đoàn Kết ở TP Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Trung tướng Vệ cũng thông tin tổng quát các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Theo đó, Vũ liên quan đến 6 vụ án do Bộ Công an điều tra.

Ngoài 3 vụ án cố ý làm bộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngân hàng Đông Á đã được đưa ra xét xử, Vũ "nhôm" còn liên quan đến một số vụ án khác về đất đai ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 cá nhân, trong đó 17 người ở Đà Nẵng và một số người ở TP.HCM. Bộ Công an cũng đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cán bộ sở, ngành ở TP.HCM trong các vụ án liên quan Vũ "nhôm" để xử lý.