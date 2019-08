Bộ Công an nói về vụ Nhật Cường, Trần Bắc Hà

Bức tranh sáng về kinh tế-xã hội Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng, nhân dịp 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương… đã chuẩn bị và tổ chức chu đáo nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” rất trang trọng, tri ân, tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình người có công… Trong tháng 7, ngành giáo dục và đào tạo cùng với các địa phương đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng; đội tuyển quốc gia Việt Nam dự các kỳ Olympic quốc tế đều đạt những thành tích xuất sắc. Từ ngày 1-8, bốn ngân hàng lớn của Việt Nam đồng loạt hạ lãi suất, giúp tăng trưởng tốt hơn. Trong tình hình IMF tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống 3,2% nhưng IMF dự báo tăng trưởng của Việt Nam khoảng 6,5% năm 2019; WB là 6,6%; còn ADB dự báo tăng trưởng 6,8%. Việt Nam, trong tháng 7-2019, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,18% so với tháng trước, bình quân bảy tháng năm 2019 tăng 2,61% so với cùng kỳ, đây là mức tăng bình quân bảy tháng thấp nhất trong ba năm gần đây. Tổng thu ngân sách tăng khá, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 145 tỉ USD, tăng 7,5%, xuất siêu 1,8 tỉ USD. Công tác an sinh xã hội, việc làm, giảm nghèo, y tế, giáo dục được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống người dân tiếp tục cải thiện…