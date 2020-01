Bộ Công an thông tin về diễn tiến vụ Đồng Tâm

Họ đã hy sinh vì kỷ cương, phép nước Chiều 14-1, Bộ Công an tổ chức lễ phát động học tập gương hy sinh dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận sự dũng cảm, không quản hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó là những tấm gương sáng về ý chí cách mạng, về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Học tập gương dũng cảm hy sinh của ba cán bộ công an, Bộ Công an phát động phong trào và lấy khẩu hiệu “Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị toàn lực lượng học tập, noi gương anh dũng hy sinh, cống hiến trọn cuộc đời vì sự nghiệp cao cả, thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân của ba chiến sĩ công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vì an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Ông Vương cũng đề nghị phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trước những vụ việc phức tạp xảy ra tại xã Đồng Tâm và các địa phương khác để nhân dân hiểu rõ, ủng hộ. Trước đó, ngày 9-1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ba cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992), Tiểu đội trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trước những hành động dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch nước đã truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công; bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba cảnh sát. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng CAND từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30 ngày 16-1 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. H.BẢO