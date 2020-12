Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc

Đạt nhiều kết quả quan trọng Theo Bộ Công an, năm 2020, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các tầng lớp nhân dân; lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Điển hình, ngành công an tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; đóng góp tích cực trong xử lý các vấn đề nổi lên, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước…