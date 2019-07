Bà Mai Thị Thu Vân sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Nam. Bà Mai Thị Thu Vân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính; phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.



• Chiều 17-7, tại trụ sở Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của bộ trưởng điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, giữ chức giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thay cho Đại tá Nguyễn Hữu Trí.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt sinh năm 1965, quê quán xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre.