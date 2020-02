Trước đó, Công an TP Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội) đã trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đối với Thượng tá Đàm Văn Khanh.



Liên quan tới nhân sự Bộ Quốc phòng, Đại tá Đinh Công Lưu, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, thay cho Đại tá Nguyễn Công Hoan được Bộ Quốc phòng quyết định cho nghỉ hưu từ 1-1-2020.