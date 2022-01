Chiều 5-1, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Campuchia - Lào - Việt Nam về hợp tác phòng, chống tội phạm (PCTP) lần thứ ba, do phía Campuchia chủ trì tổ chức.



Tham dự Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Đây là cơ hội để củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác thông qua trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, PCTP và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất là trong bối cảnh tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị, ba Bộ trưởng thống nhất đánh giá về tình hình thế giới, khu vực liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước kể từ Hội nghị lần thứ hai (năm 2014) đến nay; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác phối hợp giữa ba Bộ trong đấu tranh PCTP, bảo vệ an ninh, trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Chính phủ và nhân dân ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.





Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào ngày càng được củng cố, tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm đã đề xuất tại Hội nghị một số phương hướng hợp tác thời gian tới. Trong đó, tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là khu vực biên giới… Trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh các sự kiện chính trị quan trọng; đấu tranh PCTP, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phối hợp điều tra, xác minh, truy bắt, chuyển giao các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia và ngược lại...

Đẩy mạnh công tác trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm giữa Văn phòng Interpol Việt Nam với Văn phòng Interpol Campuchia và Văn phòng Interpol Lào trong công tác đấu tranh PCTP có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm về ma túy, kinh tế, mua bán người cùng các loại tội phạm hình sự khác…

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ký kết Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Campuchia - Lào - Việt Nam về hợp tác PCTP lần thứ ba.