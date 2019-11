Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Không được chủ quan với bão số 6

Ngày 9-11, sau khi làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tiếp tục đi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm có khả năng chịu ảnh hưởng nặng của bão số 6 tại tỉnh này.

Tại xã Phổ Ninh – Một trong những vùng trũng của huyện Đức Phổ có nguy cơ bị ngập lụt khi mưa lớn kèm bão xảy ra. Trong cơn bão số 5, riêng tại thôn An Trường đã có hơn 80 nhà dân bị ngập. Do đó, trước diễn biến phức tạp của bão số 6, nhiều hộ dân tại đây đã tất bật chuẩn bị công tác phòng chống.



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo công tác ứng phó bão số 6.

Qua thị sát, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường ghi nhận sự chủ động ứng phó của người dân địa phương để đảm bảo an toàn về tài sản. “Tuy nhiên, do cơn bão số 5 chưa ảnh hưởng lớn nên không có vấn đề gì xảy ra. Riêng cơn bão số 6 này, chính quyền địa phương cùng với người dân phải nâng cao cảnh giác, đề phòng trong tình huống xấu nhất và kịp thời di dời đến nơi an toàn, đảm bảo trước hết là an toàn tính mạng sau đó là tài sản”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Tại xã Phổ Thạnh và cảng Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương cần chủ động, khẩn trương chỉ đạo người dân chèn chống nhà cửa, tập trung, chủ động xử lý để khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, không được lơ là chủ quan vì đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến bây giờ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là một cơn bão rất mạnh, nên đến sáng ngày mai phải đưa toàn bộ những người dân này đến nơi an toàn tuyệt đối. Tại tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.000 hộ với hơn 13.000 nhân khẩu thuộc khu vực trọng điểm vũng trũng, vùng ven biển bị tác động trực tiếp từ cơn bão thì tỉnh phải có phương án di dời chậm nhất đến trưa mai phải đưa bộ phận này đến nơi an toàn. Bộ trưởng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi, Lãnh đạo huyện Đức Phổ phải khẩn trương di dời toàn bộ số hộ dân sống ven trong khu này đến nơi an toàn.



Bộ trưởng thị sát bờ kè xã Phổ Thạnh.

Đối với khu vực ven biển tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an tất cả các hoạt động kinh tế, du lịch. Các khu vực hạ lưu sông, khu vực dốc phải lên phương án đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

“Các mặt chuẩn bị phòng chống bão diễn ra rất tích cực và chủ động, tuy nhiên tôi nhắc lại đây là một cơn bão có cường độ rất lớn, đặc biệt dự báo đến thời điểm này sẽ hoành hành vào chiều và tối mai với thời gian lưu bão rất dài nên không được chủ quan vấn đề này, tổng rà soát tất cả các phương án”, Bộ Trưởng nói.