Cách hết chức vụ đảng nguyên GĐ Văn phòng đất đai Bình Thuận

Ngày 24-12, nguồn tin của PLO cho biết, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có quyết định cách hết chức vụ trong đảng đối với ông Phạm Văn Quân, Bí thư chi bộ, nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, Sở TNMT cũng đã ra quyết định giáng chức ông Phạm Văn Quân từ giám đốc xuống giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Bình Thuận từ ngày 1-11.



Bắt giam Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng TN&MT Phan Thiết

Cùng bị xử lý với ông Quân, thời điểm đó Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cũng ra quyết định cách chức phó giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh đối với ông Nguyễn Hữu Đức. Hai cán bộ của cơ quan này bị kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.

Ngoài ra Sở TN&MT cũng cách chức với giám đốc Nguyễn Ngọc Hải và phó giám đốc Nguyễn Hữu Hoành của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết.



Đây là nhóm cán bộ liên đới trách nhiệm trong vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng tại TP Phan Thiết.

Trước đó, tháng 5-2019, tỉnh Bình Thuận có kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch đô thị tại TP Phan Thiết giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9-2018.



Một khu đất TP Phan Thiết

Theo kết luận thanh tra, UBND TP Phan Thiết có biểu hiện tùy tiện trong việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất hằng năm không phù hợp với quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt.

Cụ thể, Phan Thiết có dấu hiệu sửa chữa bản đồ đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tại các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm. Từ đó cố ý, tùy tiện trong việc xác định khu vực, vị trí thửa đất, mục đích sử dụng đất trước khi chuyển mục đích không đúng thực tế, không đúng quy định (xác định vị trí thửa đất trước khi chuyển mục đích, thay đổi, điều chỉnh thông tin bất thường, xác định thấp hơn quy định) gây thất thoát cho ngân sách…

Đối với Sở TN&MT, khi cho tách thửa đất ở nông thôn ở ba xã trên đã không kiểm tra việc cho chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, gây nên tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất để phân nền, chia lô bán đất thương phẩm trái pháp luật tràn lan. Một số cá nhân lợi dụng tách thửa đất, hợp thửa hình thành điểm dân cư tạo mới, phân lô, bán nền đất, thu lợi bất chính số tiền lớn. Việc này còn giúp các cá nhân thâu tóm đất.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 65/160 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở tại địa bàn ba xã trên thì toàn bộ thiếu thông tin vị trí đất. Tuy nhiên, Chi cục Thuế TP Phan Thiết không chuyển trả để bổ sung thông tin theo quy định mà vẫn tính tiền sử dụng đất thấp hơn quy định, thậm chí là 0 đồng.

Những sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Sở TN&MT, UBND TP Phan Thiết, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết, Chi cục Thuế TP Phan Thiết, UBND các xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Liên quan sai phạm này, ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết. Ông Khôi bị khởi tố vì đã ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật.

CQĐT cũng đã thực hiện bắt giam hai bị can Phạm Thanh Thái, trưởng Phòng TN&MT, và Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng TN&MT TP Phan Thiết, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đến 16-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, cựu phó bí thư thường trực, chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

Ông Điệp bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai; được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại điều tra.



Ông Đỗ Ngọc Điệp, cựu chủ tịch Phan Thiết bị khởi tố

Cùng bị khởi tố về tội danh trên, công an cũng cho ông Nguyễn Trí, cựu chuyên viên Phòng TN&MT, được tại ngoại. Riêng ông Lê Hồ Khải, nhân viên hợp đồng Phòng TN&MT TP Phan Thiết, bị bắt tạm giam để điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận bằng hình thức giáng chức, và kỷ luật ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN&MT, bằng hình thức khiển trách.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra và có liên quan đến rất nhiều cán bộ, công chức.