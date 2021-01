Cải cách thể chế, nhìn từ cách 'quản lý hồ bơi'

Cần một cơ quan chuyên trách có đủ vị thế . Tôi nghĩ cần phải có một mô hình nào đó cụ thể hơn, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm ở các nước khác? + Lấy ví dụ, ở Hàn Quốc có Ủy ban Tổng thống về cải cách thể chế (Presidential Commission on Regulatory Reform), tổng thống bổ nhiệm và thủ tướng làm chủ tịch, cơ quan này được thành lập bởi một đạo luật. Hay ở Hoa Kỳ thì Văn phòng Thông tin và thể chế (Office of Information and Regulatory Affairs - (OIRA), thuộc Văn phòng Tổng thống, gồm 40 chuyên gia được giao nhiệm vụ giám sát về cải cách thể chế. Các cơ quan này được trao thẩm quyền rất lớn, có quyền bác đề xuất chính sách nếu không đạt chất lượng. Ở nước ta cũng rất cần một cơ quan tương tự để đảm bảo rằng cải cách thể chế nhanh, hiệu quả và bền vững mà không phụ thuộc vào nhiệm kỳ hoặc sự tích cực của cơ quan này. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng cơ quan này cũng phải có vị thế đủ để các cải cách thể chế và có năng lực chuyên môn chứ không phải là hành chính.