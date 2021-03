Cần Thơ: Bắt người nghi cầm đầu vụ đốt nhà cán bộ công an

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà cán bộ Công an, tối 26-3, nguồn tin của PLO cho biết, Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bắt giữ Trần Công Xuân, người bị nghi là cầm đầu vụ phóng hỏa này.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bắt giữ Trần Công Xuân (59 tuổi, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Cần Thơ).



Công an đọc lệnh bắt Trần Công Xuân. Ảnh: HD



Trần Công Xuân bị nghi là người chủ mưu cầm đầu đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự quận Thốt Nốt. Ảnh: HD

Theo công an, Xuân là người bị tình nghi cầm đầu phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt vào ngày 30-9-2020.

Hiện công an đang tiến hành khám xét nơi ở của Xuân ở khư vực Thới Thuận 2, phường Thới Thuận.



Lực lượng chức năng đang khám xét nơi ở của Trần Công Xuân. Ảnh: HD

Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bắt tạm giam Hồ Thanh Hải (33 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt). Liên quan đến vụ án, công an xác định còn có một nghi can khác là Nguyễn Quốc Tài (21 tuổi) và hiện người này đang chấp hành án trong một vụ án cố ý gây thương tích khác

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.