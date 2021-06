Chiều 30-6, trong chuyến công tác tại Đăk Lăk, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Lăk

Đề nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng làm cao tốc Buôn Ma Thuột- Nha Trang

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung kiến nghị Trung ương bổ sung tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào quy hoạch đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050, đồng thời cho chủ trương hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 10.000 tỉ đồng trong tổng mức đầu tư 19.500 tỉ đồng.

“Tuyến đường cao tốc này là mong mỏi của người dân, cũng như cán bộ tỉnh Đăk Lăk. Nếu làm được, tuyến đường này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà”- ông Nguyễn Đình Trung nói.

Cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk cũng đề nghị bổ sung thêm ba đường cao tốc trên địa bàn miền Trung –Tây Nguyên vào danh mục dự án thực hiện giai đoạn 2026-2030 gồm: Đường cao tốc nối các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum - Gia Lai- Đăk Lăk - Đắk Nông - Bình Phước); đường cao tốc Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk)- Liên Khương (Lâm Đồng); cao tốc Buôn Ma Thuột- Phú Yên và một số dự án hạ tầng khác.

Nhận định hạ tầng giao thông đang là nút thắt phát triển của Tây Nguyên nói chung và Đăk Lăk nói riêng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ghi nhận các đề xuất của tỉnh Đăk Lăk liên quan đến giao thông.

Đối với tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang, ông Lê Anh Tuấn cho biết dự án này đã được bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới các tuyến đường bộ cao tốc Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT sẽ lập dự án cụ thể để xác định khả năng bố trí vốn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đề xuất, dự án tuyến cao tốc đường bộ Buôn Ma Thuật- Nha Trang có thể triển khai theo hình thức đối tác công- tư. Trong đó, Đăk Lăk phụ trách triển khai việc giải phóng đề bù mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ thủ tục và triển khai dự án.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các kiến nghị của Đăk Lăk đều cần thiết và cấp bách vì phát triển hạ tầng giúp giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi thương mại, đi lại của người dân. Ông đề nghị Đăk Lăk xác định dự án cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang là ưu tiên số một trong năm năm tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với dự kiến đầu tư lên tới hơn 19.000 tỉ đồng, dù đầu tư theo phương thức nào, Đăk Lăk cũng phải đặt quyết tâm chính trị cao đối với dự án này để tạo động lực phát triển lan tỏa cho địa phương.

“Trung ương hỗ trợ một phần nhưng việc chuẩn bị dự án phải được tiến hành càng nhanh càng tốt. Đăk Lăk cũng phải tích cực xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành giao thông”- Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường

Cũng tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đăk Lăk rà soát lại vấn đề quản lý, sử dụng đất đai ở các nông lâm trường, tránh tình trạng để lãng phí, chưa có kế hoạch sử dụng trong khi người dân vẫn thiếu đất ở, đất sản xuất. HĐND tỉnh nên có kế hoạch giám sát vấn đề này, nhất là đất đai tại các công ty thuộc Tổng công ty cà phê, cao su...

Ông Huệ cho biết tới đây, Quốc hội sẽ xem xét giám sát vấn đề này để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh của Đắk Lắk. Ông Huệ đề nghị tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất canh giác; cần xây dựng các biện pháp hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk đã chứng kiến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng tỉnh này một tỉ đồng; Bộ Y tế tặng lô thiết bị y tế trị giá năm tỉ đồng; Tập đoàn Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành trao tặng năm tỉ đồng để xây dựng trường học.