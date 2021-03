Chia sẻ của nữ tân binh duy nhất ở Hậu Giang ngày nhập ngũ

Sáng 3-3, 1.101 thanh niên ưu tú của tỉnh Hậu Giang đã chính thức lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Hậu Giang, tất cả những thanh niên trúng tuyển là những thanh niên ưu tú của địa phương cả về trình độ, sức khỏe và đạo đức. Đợt tuyển quân này, Hậu Giang có 66 thanh niên có trình độ đại học, tám thanh niên là đảng viên.



Lê Thị Bảo An, nữ tân binh duy nhất trong đợt tuyển quân ở Hậu Giang. Ảnh: NT

Trong hơn 1.100 thanh niên trúng tuyển có duy nhất một nữ, đó là Lê Thị Bảo An (26 tuổi, ngụ TP Vị Thanh, tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học).

Bảo An chia sẻ từ lâu em ấp ủ ước mơ được phục vụ trong lực lượng vũ trang. Năm 2020, An từng viết đơn tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên không đủ sức khỏe. Năm nay, An tiếp tục đăng ký tham gia và được trúng tuyển.

“Khi hay tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì ước mơ bấy lâu phục vụ trong môi trường quân đội sắp trở thành hiện thực, lo vì trước giờ chưa từng dãi nắng dầm sương. Tuy nhiên mong muốn phục vụ trong môi trường quân đội là ước mơ bấy lâu nên khi trúng tuyển tôi rất tự hào. Do đó, tôi sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định đề ra và sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Bảo An bộc bạch.



Các thanh niên ưu tú của Hậu Giang hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: NT

Kỳ tuyển quân này, các thanh niên trúng tuyển của Hậu Giang sẽ được giao cho Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn Thông tin 29, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Công an.

Trước khi tổ chức giao quân, các thanh niên đã được kiểm tra sức khỏe lần cuối về tim mạch, huyết áp, đặc biệt là kiểm tra về ma túy, COVID-19.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, tất cả đều đảm bảo sức khỏe, có tâm lý vững vàng để hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự của công dân.