Chiều nay bão số 3 giật cấp 12 vào Vịnh Bắc bộ

Sáng 1-8, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật tình hình triển khai công tác ứng phó bão số 3.



Vị trí và đường đi của bão số 3 ngày 1-8. Ảnh: NCHMF

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 4 giờ sáng 1-8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 370 km về phía đông đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Khoảng chiều nay (1-8) bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Vịnh Bắc bộ và có khả năng mạnh thêm.



Đến 4 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc Vịnh Bắc bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay ở phía đông Bắc bộ có mưa dông kèm khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên các sông, suối khu vực Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết các đơn vị tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 69.402 tàu/274.641 người. Hiện có 20 tàu/120 ngư dân của Quảng Bình (mới xác định được số hiệu sáu tàu) đang vào tránh trú bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng đã thông báo, hướng dẫn cho 505 tàu du lịch, 87 phương tiện chở khách; 1.937 khách du lịch (trong đó có 163 khách nước ngoài tại Hải Phòng); các chủ của 19.723 lồng bè; chòi canh 3.569 (mỗi chòi có 1-2 người).

Liên quan tới an toàn đê điều, hệ thống đê điều các tỉnh khu vực Bắc bộ còn 47 công trình đang thi công dở dang.

Trước tình hình trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài nói nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xác định thông tin, vị trí của 20 tàu Quảng Bình tránh trú tại đảo Hải Nam; tăng cường lực lượng trực ban phòng, chống bão, lũ.

Các địa phương tập trung sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khách du lịch trên các đảo. Đặc biệt đảm bảo an toàn cho 163 khách nước ngoài tại đảo Cát Hải (Hải Phòng). Cạnh đó, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt lưu ý tàu vận tải, tàu vãng lai, tàu khách. Duy trì liên lạc sẵn sàng xử lý sự cố.

"Rà soát phương án ứng phó thiên tai, lưu ý kiểm soát việc triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế tại các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng, công trình xây dựng đang thi công, khu du lịch ven biển. Chủ động vận hành hồ chứa tích nước, đồng thời chủ động các phương án điều tiết đảm bảo an toàn công trình. Kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; phương án bảo vệ công trình đê điều, hồ đập đang thi công; chống ngập úng tại đô thị" - tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai nói.