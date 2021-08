Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết chuyến bay đầu tiên đón người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 về quê Nghệ An sẽ cất cánh lúc 16 giờ chiều nay (3-8), tại sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Vinh.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Vinh, người dân sẽ được đón, chở đến cách ly tập trung tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

“Về kinh phí chuyến bay đầu tiên theo tinh thần là tỉnh Nghệ An hỗ trợ để đưa công dân về quê nhà, đặc biệt là những người yếu thế. Số lượng khoảng 230 người”- ông Quỳnh nói.



Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Chiều 2-8, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về công tác đón công dân Nghệ An bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về địa phương.



Hiện đã có khoảng 18.560 người đăng ký được về quê thông qua website dangkyveque.nghean.gov.vn. Trong đó, công dân đang ở TP.HCM là 7.871 người; Bình Dương 6.982 người; Đồng Nai 2.058 người và các tỉnh khác là 1.649 người.

Đối với những công dân ưu tiên được đón đợt 1, Sở LĐTB&XH Nghệ An phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành, thị rà soát tổng hợp trong số đăng ký đến hết ngày 29-7, có 1.000 người.

Trong đó, chia theo nhóm đối tượng ưu tiên: Người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày 36 người; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ 143 người; trẻ em 449 trẻ (trong đó có 80 trẻ dưới 24 tháng tuổi); Người cao tuổi, người khuyết tật 76 người; người đi cùng trẻ em, người đi cùng người già, người bệnh tật… là 320 người.



Hành khách trên một chuyến bay sân bay Vinh - Tân Sơn Nhất.

Công dân được đón trong chuyến bay đầu tiên vào chiều nay (3-8) dự kiến là 231 người. Trong đó, số trẻ em là 96 (có 25 trẻ dưới 24 tháng tuổi); phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ là 31; người cao tuổi, người khuyết tật là 28; người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày là sáu; người đi cùng trẻ em, người đi cùng người già, người bệnh tật... là 67.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở GTVT Nghệ An gửi Cục hàng không Việt Nam cấp phép cho Hãng hàng không Việt Nam Airlines vận chuyển đối tượng ưu tiên, đồng thời mở thêm các chuyến bay thương mại giữa Vinh và TP.HCM.

Sau chuyến đón công dân trở về đầu tiên thì dừng một ngày để đánh giá lại công tác đón công dân và tiếp tục bay lại vào ngày 5-8.