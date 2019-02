Choáng: Tài xế xe khách sử dụng ma túy 3 lần trong một tuần

Ngày 16-2, Đội CSGT số 1 (Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) tiếp tục thực hiện đợt cao điểm cuối cùng của kế hoạch tổng kiểm soát xe tải và xe khách từ tám chỗ ngồi trở nên.

Hàng chục cán bộ của Đội CSGT số 1 do Đại tá Phan Văn Hòa chỉ huy, phối hợp với hai cán bộ của Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành lập chốt kiểm tra tại Km600 cao tốc Hà Nội – Lào Cai.



Lực lượng CSGT dừng các phương tiện để kiểm soát. Ảnh: TP

Theo kế hoạch, tổ công tác sẽ dừng ngẫu nhiên các phương tiện là xe tải hoặc xe khách từ tám chỗ ngồi trở lên để kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế, tiếp đó là test nước tiểu có dương tính với ma túy hay không.

Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, ghi nhận trực tiếp của PV tại hiện trường cho thấy tổ công tác đã ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe để kiểm tra đối với gần 20 phương tiện.

Mỗi tài xế xuống xe đều xuất trình giấy tờ, sau đó được mời đến chốt làm việc của cảnh sát. Tại đây, CSGT sẽ sử dụng máy chuyên dụng để đo nồng độ cồn của các tài xế, nếu không phát hiện vi phạm thì tiếp tục mời sang bàn lấy nước tiểu.

Lái xe sẽ được phát một chai nước lọc còn nguyên tem để uống, sau đó một cán bộ CSGT hướng dẫn và đưa vào khu vực nhà vệ sinh để lấy nước tiểu. Mẫu nước tiểu sẽ được hai cán bộ của Viện khoa học hình sự test trực tiếp bằng que thử, trước sự chứng kiến của tài xế.



Tài xế NĐK bị phát hiện sử dụng ma túy khi điều khiển xe trên đường. Ảnh: TP

Đáng chú ý, để quá trình làm việc đảm bảo khách quan, minh bạch, tổ công tác cử một cán bộ sử dụng máy ghi hình để ghi lại toàn bộ diễn biến từ khi dừng xe đến thời điểm lấy mẫu nước tiểu, lập biên bản,…

Đến khoảng 17 giờ, tổ công tác ra hiệu lệnh đối với chiếc xe khách mang BKS 17B-018.xxx do tài xế NĐK (trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển. Sau khi kiểm tra không có nồng độ cồn trong hơi thở, CSGT yêu cầu người này lấy mẫu nước tiểu để test ma túy.

Ngay sau đó ít phút, mẫu nước tiểu của nam tài xế cho thấy kết quả dương tính với ma túy (nhóm ma túy Opiat). Khai nhận với công an, người này thừa nhận kết quả trên là đúng, đồng thời cho biết có sử sụng heroin từ tháng 11-2018 đến nay, mỗi tuần dùng ba lần.

Đội CSGT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế K. về lỗi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, quy định tại điều 5 khoản 11 Nghị định 46/2016. Cùng với đó, mẫu nước tiểu của ông K. cũng được niêm phong để tiếp tục giám định nhằm đưa ra kết luận chính thức.



Đại tá Phan Văn Hòa cho biết Đội CSGT số 1 đã huy động tối đa lực lượng cũng như trang thiết bị để thực hiện kế hoạch của Cục CSGT. Ảnh: TP

Trước đó, Đội CSGT số 1 cũng phát hiện một trường hợp khác dương tính với ma túy, nhưng do tài xế này đang sử dụng thuốc để điều trị bệnh nên được chấp nhận.

Cụ thể, trình bày nguyên nhân mẫu nước tiểu có kết quả dương tính với ma túy, ông NVT (38 tuổi, trú tại Lý Nhân, Hà Nam) cho hay một tuần nay có dùng thuốc uống để chữa bệnh ho. Ông này đã lấy túi thuốc mình đang sử dụng để chứng minh với lực lượng CSGT.

Trung úy Nguyễn Linh, Viện khoa học hình sự Bộ Công an, cho biết do người này đang sử dụng loại thuốc có thành phần Codein, một trong những thành phần thuộc nhóm Opiat, được phép sử dụng để điều trị bệnh ho nên công an kết luận việc tài xế sử dụng thuốc là hợp pháp.

Thông tin thêm, Đại tá Phan Văn Hòa, Phó trưởng Phòng 8 kiêm Đội trưởng Đội 1, cho hay thực hiện kế hoạch của Cục CSGT, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, thiết bị và phối hợp với các chuyên viên của Viện khoa học hình sự để kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Đợt ra quân vừa qua, Đội đã xử lý gần 400 trường hợp vi phạm, trong đó gồm các lỗi chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ,… Đáng chú ý, Đội phát hiện một trường hợp dương tính với chất ma túy (chưa tính trường hợp vừa mới xảy ra - PV), đã báo cáo lên Cục CSGT và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.