Chủ mỏ và nhà thầu “dàn trận”, mỏ than Uông Thượng tê liệt

Ngày 5-4, Công ty PT. Vietmindo Ennergitama đã lên tiếng về tình trạng mỏ than Uông Thượng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) của doanh nghiệp này bị tê liệt không thể hoạt động sản xuất. Tình trạng này là do giữa Vietmindo và đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc xảy ra mâu thuẫn xung đột kéo dài.

Theo báo cáo của UBND TP Uông Bí, do tình trạng tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp, từ tháng 8 đến hết năm 2018, tại khu vực khai trưởng mỏ than Uông Thượng, đã xảy ra mất an ninh trật tự. Cụ thể, chiều 1-8-2018, trong khi ngăn cản phương tiện của Vietmindo, giữa 2 công nhân của 2 doanh nghiệp này đã có sự giằng co xây xước.



Hàng chục công nhân, bảo vệ Tân Việt Bắc tập trung ngăn việc di chuyển phương tiện ra khỏi khai trường, gần đó bảo vệ Vietmindo canh chừng

Sau khi Vietmindo có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị giải quyết tranh chấp, tháng 1-2019, Chính quyền Uông Bí đã vào cuộc. Phía Vietmindo đã chuyển cho Tân Việt Bắc 20 tỉ đồng gồm 14,5 tỷ công nợ và 5,5 tỷ đồng hỗ trợ của Vietmindo. Tuy nhiên, phía Tân Việt Bắc yêu cầu phải thanh toán, bồi thường đủ mới rút.

Trong các ngày 4 và 5-4, với sự có mặt của lực lượng chức năng TP Uông Bí, Vietmindo đã đưa phương tiện kéo hàng loạt xe tải của Tân Việt Bắc ra khỏi khu vực khai trường. Tân Việt Bắc cũng huy động lực lượng ngăn cản. Tình trạng căng thẳng này chỉ tạm hạ nhiệt vào ngày 5-4 khi ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra, yêu cầu 2 bên dừng mọi hoạt động gây mất an ninh trật tự.



Nhiều xe ô tô tải chặn ngang đường phong toả khu vực khai trường mỏ

Ngày 5-4, sau buổi kiểm tra tại khai trường, ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng đây là tranh chấp hợp đồng kinh tế nên Vietmindo và Tân Việt Bắc phải giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ phán quyết của cơ quan có thẩm quyền là toà án hoặc trọng tài kinh tế, các bên không được để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.