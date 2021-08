Chiều 22-8, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức lễ ra quân tiếp tục tăng cường lực lượng tham gia phòng chống dịch, giữ gìn ANTT tại địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền-khu vực dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 20-8, sau hơn 2 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, số ca nhiễm COVID-19 trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền chưa có dấu hiệu giảm và còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân một phần do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm nhanh và mạnh, trong khi đó, mật độ dân cư tại địa bàn cao, việc thực hiện giãn cách xã hội chưa triệt để.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thị trấn Long Hải bắt đầu từ 00 giờ ngày 23-8 đúng với phương châm “ai ở đâu ở yên đó”. Trong đó, công an là đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu bên cạnh Bộ chỉ huy Quân sự, biên phòng …

170 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đợt tăng cường này sẽ hỗ trợ công an huyện Long Điền, công an thị trấn Long Hải tham gia bảo đảm ANTT và phòng chống dịch tại các chốt, khu vực phong tỏa...



Tới nay có 2.286 CBCS các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tham gia nhiều nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các CBCS này có nhiệm vụ trực chốt kiểm soát khai báo y tế và giao thông vận tải tại khu vực của ngõ ra vào tỉnh; đảm bảo ANTT tại các khu cách ly tập trung, khu điều trị; tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các quy định về việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16; tăng cường cho công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ khác...

Đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phát biểu giao nhiệm vụ và động viên đoàn công tác.



Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh, đợt tăng cường lực lượng lần này đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc dập dịch thành công. Trong thời gian vừa qua, công an tỉnh đã tăng cường nhiều đợt cho thị trấn Long Hải, nhiều CBCS đã xung kích, tình nguyện tham gia tuyến đầu 3-4 đợt.

Song do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, công an tỉnh quyết định tiếp tục tăng cường lực lượng, với quyết tâm hỗ trợ địa phương thực hiện nghiêm, triệt để quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, bảo đảm an ninh, an toàn con người và xã hội.