Công an căng mình chống COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh

Tại Hải Dương, ngay hôm 28-1, Công an tỉnh đã chỉ đạo, kích hoạt các biện pháp công tác phòng chống dịch nội bộ cũng như toàn địa bàn ở cấp độ cao nhất.



Trước mắt, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương, thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh; lập hàng rào phong tỏa, bảo đảm an ANTT tại các khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung, cơ sở cách ly lưu trú; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh.



Lực lượng Công an tham gia chốt cách ly tại khu vực khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, nơi cư trú của bệnh nhân 1553. Ảnh: BCA

Trong lực lượng, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu trại tạm giam Công an tỉnh và các cơ sở giam giữ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cho can phạm nhân và người bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ; tạm dừng việc thăm gặp can phạm nhân, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan tại các cơ sở giam giữ.

Với TP Chí Linh – nơi đang áp dụng biện pháp phong tỏa, công an thành lập các chốt tại xã Hưng Đạo; tại thôn Kim Tiền... để kiểm soát toàn bộ việc ra vào. Theo đó, chỉ những người có nhiệm vụ mới được ra vào, các trường hợp đều được đo thân nhiệt.

Công an thành phố Chí Linh đồng thời tham mưu cho Ban chỉ đạo thành phố và xã Hưng Đạo, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết; xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực phong tỏa và giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố.

Đến thời điểm này, các chốt đang kích hoạt, lắp lều bạt để cán bộ, chiễn sỹ ăn, ngủ tại các chốt; 100% quân số được huy động ngoài công việc chuyên môn đảm bảo an toàn Đại hội XIII của Đảng còn tham gia phòng, chống dịch.

Tại Quảng Ninh, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan triển khai 8 chốt kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh tại các tuyến Quốc lộ ra, vào địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an các địa phương như Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long cũng chủ động triển khai các chốt kiểm soát tại những nơi giáp với địa phương lận cận, nhất là tỉnh Hải Dương.

Công an phối hợp thực hiện tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh) từ 6 giờ ngày 28-1 đến khi có thông báo mới để thực hiện phòng, chống dịch.

Công an TP Hạ Long và huyện Vân Đồn được yêu cầu triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện biện pháp phong tỏa, đảm bảo an ninh, trật tự toàn bộ sân bay Vân Đồn, Bệnh viện Vinmec và tại khu vực tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà để phục vụ công tác khử khuẩn.

Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt và yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện khai báo y tế, cài đặt phần mềm Bluezone, thông báo các trường hợp dương tính và danh sách các trường hợp F1, F2 để cán bộ, chiến sĩ chủ động rà soát, báo cáo trung thực việc tiếp xúc với những người này từ ngày 1-1-2021 đến nay.

Trường hợp có tiếp xúc, hoặc liên quan phải lập danh sách báo cáo ngay về Bệnh xá, Tổ thường trực và trao đổi với Y tế địa phương để tiến hành các biện pháp cách ly, phòng dịch theo quy định.