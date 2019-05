Công an Đà Nẵng điều chuyển nhiều lãnh đạo cấp quận, phòng

Sáng 10-5, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trao các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Trưởng Công an quận.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (giữa) trao quyết định cho các trưởng quận, phòng.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đợt này Công an thành phố Đà Nẵng có năm người được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng, trưởng quận gồm:

Thượng tá Nguyễn Nho Chinh, Phó trưởng Công an quận Cẩm Lệ chuyển về giữ chức Trưởng Phòng An ninh kinh tế.

Thượng tá Trần Nam Hải, Phó Trưởng công an quận Thanh Khê chuyển về giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thượng tá Trần Văn Tám, Phó trưởng Công an quận Hải Châu chuyển về giữ chức Trưởng Công an quận Thanh Khê.

Thượng tá Nguyễn Bảy, Phó Trưởng phòng An ninh lên giữ chức Trưởng phòng.

Trung tá Ngô Văn Công, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội địa lên giữ chức Trưởng phòng.



Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp về những đóng góp của các cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong công tác chiến đấu tại các đơn vị trong thời gian qua.

Ông đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm đợt này tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết thống nhất nội bộ, đóng góp hiệu quả hơn nữa công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.