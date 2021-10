Từ chiều 1-10 đến sáng sớm 2-10, hàng trăm công dân Kiên Giang và các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau… sinh sống, làm việc ở TP.HCM tự phát về quê bằng xe máy được Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ dẫn đoàn đến địa bàn giáp ranh tỉnh Kiên Giang để bàn giao.



Tại điểm kiểm soát thuộc huyện Tân Hiệp, lực lượng làm nhiệm vụ đã bố trí thức ăn nhanh, nước uống để bà con dùng tạm sau hành trình dài. Sau khi tiếp nhận, công dân Kiên Giang sẽ được phân theo từng địa bàn để bố trí nơi nghỉ tạm thời.



Sau khi tiếp nhận, công dân Kiên Giang sẽ được phân theo từng địa bàn để bố trí nơi nghỉ tạm thời. Ảnh: VĂN VŨ

Cạnh đó, lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2, khi có kết quả âm tính thì đưa về các khu cách ly tập trung của tỉnh trên địa bàn TP Rạch Giá và huyện Châu Thành. Đối với các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, lực lượng chức năng sẽ đưa về khu thu dung, điều trị của tỉnh tại Bệnh viện đa khoa cũ để tiến hành xét nghiệm RT-PCR.

Còn đối với công dân của các tỉnh, sau khi sàng lọc, lực lượng quân sự dùng xe ô tô chở bà con đến địa bàn giáp ranh các tỉnh để giao lại cho địa phương.

Cùng thời gian trên, người dân từ TP.HCM, tỉnh Long An, Bình Dương… tự phát về quê bằng xe máy trên tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn thuộc huyện Châu Thành) và trên tuyến quốc lộ 61 (đoạn giáp giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Hậu Giang) cũng được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời.

Trong chiều 1-10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Kiên Giang đã dẫn đoàn khoảng 100 xe máy với khoảng 200 công dân tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu về đến địa bàn giáp ranh để bàn giao.



Công an Kiên Giang dẫn đoàn công dân các tỉnh đến địa hận giáp ranh bàn giao cho địa phương. Ảnh: VĂN VŨ

Theo tìm hiểu, những những người tự về quê bằng xe máy đa số có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các nhà máy, công ty đóng cửa… từ đó, họ bị mất việc làm. Không có tiền sinh sống, thậm chí không có tiền đóng cho chủ trọ nên họ quyết định về quê bằng xe máy.

Để đảm bảo an toàn cho bà con và hạn chế nguy cơ lây lan cộng đồng, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo bố trí lực lượng túc trực tại các chốt cửa ngõ để làm các thủ tục tiếp đón người dân.