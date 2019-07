Công an nói về 'thông cáo báo chí' của luật sư Trần Vũ Hải

Như PLO đã thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với luật sư Trần Vũ Hải và vợ để điều tra về tội trốn thuế. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng và văn phòng của luật sư Trần Vũ Hải. Lúc 13 giờ 20, lực lượng công an cùng đại diện Viện kiểm sát kết thúc buổi làm việc tại Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội). Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ đưa lên ô tô biển xanh. Tại thời điểm này, ông Hải vẫn đang có mặt tại tầng 1 của tòa nhà nơi ông đặt văn phòng. Nói với báo chí, ông cho hay chưa đọc thông tin về việc bị khởi tố và sẽ có thông cáo báo chí chính thức.