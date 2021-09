Ngày 2-9, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Bùi Văn Thuận (40 tuổi) quê ở xã Bảo Hiệu (Yên Thủy, Hòa Bình) hiện trú tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Thuận bị bắt về tội tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 117, Bộ Luật hình sự.



Bùi Văn Thuận áo đen bị Cơ quan ANĐT Thanh Hóa. Ảnh: CA

Khi khám xét, công an đã thu giữ 6 máy tính, 3 iPad, 3 điện thoại di động và nhiều tài liệu, hiện vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, Bùi Văn Thuận thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm An ninh Quốc gia. Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.