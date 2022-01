Chiều 27-1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố và triển khai thành lập Bệnh viện Công an TP (PH06) trực thuộc Công an TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an cho biết việc chuyển đổi 14 bệnh viện Công an (tương đương bệnh viện hạng 3) trực thuộc các phòng hậu cần lên trực thuộc Ban Giám đốc Công an các tỉnh, TP là chủ trương của Bộ Công an trong đề án phát triển mạng lưới y tế trong lực lượng Công an nhân dân.

Đánh giá cao những kết quả công tác, nhất là thành tích trong phòng, chống đợt dịch COVID-19 vừa qua tại TP.HCM, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh nhấn mạnh Bệnh viện Công an TP đã trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới. Các cán bộ của bệnh viện cần nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị, sẵn sàng phục vụ các yêu cầu công tác của Công an TP.HCM.



Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CATP

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, Bệnh viện Công an TP đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, giải quyết và xử lý kịp thời tình huống lây nhiễm của các can phạm nhân, kiểm soát dịch bệnh trong các nhà tạm giam tạm giữ. Qua đó đã đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ kép là vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện Công an TP tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm lo sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý cán bộ, không thể thiếu nhằm tạo cho lực lượng Công an TP đủ khả năng thực hiện mục tiêu kép là vừa tham gia tuyến đầu chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự.

Bệnh viện Công an TP cần phấn đấu xứng tầm với kỳ vọng của lãnh đạo Bộ và Công an TP, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần là một trong những nguồn lực của xã hội về y tế, góp phần chăm lo y tế cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Bệnh viện Công an TP có cơ cấu tổ chức với một Giám đốc, hai Phó Giám đốc và 11 đơn vị trực thuộc. Thượng tá Tô Quốc Hùng, Phó trưởng Phòng Hậu cần được phân công giữ chức Giám đốc Bệnh viện Công an TP. Thượng tá Lê Thị Mỹ Phượng, Phó trưởng Phòng Hậu cần giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Công an TP.

Theo TTXVN

