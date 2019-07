Công khai kế hoạch tuần tra của CSGT trên mạng

Ngày 3-7, trao đổi với báo chí, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an), cho biết đơn vị đang tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch hoạt động, chuyên đề tuần tra, kiểm soát... của các đơn vị trực thuộc để công khai trên website của Cục tại địa chỉ http://www.csgt.vn.



Thời gian tới, hoạt động của lực lượng CSGT sẽ được công khai nhiều hơn.

"Người dân muốn biết CSGT ngày mai làm gì, ở đâu; xử phạt lỗi nào và tên, cấp bậc cảnh sát xử lý... chỉ cần lên mạng là sẽ có đầy đủ thông tin, qua đó tự mình giải đáp được thắc mắc cảnh sát đi làm nhiệm vụ có đúng kế hoạch hay không", ông Dũng nói.

Ngoài ra, thời gian tới, C08 cũng sẽ công bố toàn bộ các điểm, tuyến đường, ngã tư có hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội... Những hoạt động này sẽ giúp người dân biết và để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Trước đó, liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT, Bộ Công an đã đăng tải dự thảo lần hai thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Bộ này đề xuất phải công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của cơ quan công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.

Đặc biệt, tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính cũng phải được công khai.

Đề xuất trên của Bộ Công an hoàn toàn mới so với quy định hiện nay. Bởi theo Thông tư 54/2009 của Bộ Công an, các nội dung phải công khai chỉ bao gồm tên đơn vị (cục, phòng, đội, trạm), trụ sở, số điện thoại của Thủ trưởng, trực ban, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Một nội dung đáng chú ý khác, theo dự thảo, lực lượng CSGT cũng phải công khai các tuyến đường, địa bàn, đối tượng và hành vi vi phạm tập trung kiểm soát, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, nhiều nội dung khác được yêu cầu phải công khai gồm: các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội bộ Công an nhân dân); trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; trang phục và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ theo quy định; nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính…