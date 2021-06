Chiều 28-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết 6 tháng đầu năm, Công an TP đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, xác định việc hoàn thành 2 Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chíp điện tử, vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, Ban Giám đốc Công an TP đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 2 Dự án từ Công an TP đến Công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Đến nay, Công an TP đã thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp điện tử, đạt tỉ lệ 98,9%; tỉ lệ làm sạch dữ liệu thông tin về dân cư đạt 99,9% và được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Đáng chú ý, trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP đã khởi tố nhiều bị can về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân… Bên cạnh đó, đơn vị liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lớn được Bộ Công an, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HD

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ đạt được.

Thứ trưởng đánh giá thời gian tới, tình hình an ninh chính trị sẽ có nhiều diễn biến phức tạp do đó yêu cầu Công an TP Cần Thơ cần bám sát các nhiệm vụ, công tác trọng tâm; giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HD

Song song đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Cạnh đó, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kiểm soát tốt các nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở để góp phần làm giảm tội phạm bền vững, lâu dài. Tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã…