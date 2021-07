Ngày 6-7, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trên địa bàn TP.

Tại đây, CSGT đã điều tiết, phân luồng giao thông trước các địa điểm thi trong quá trình thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Đồng thời tặng nước suối, khẩu trang cho các em.



CSGT TP.HCM hỗ trợ thí sinh trước điểm thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: MINH VƯƠNG

Đại diện Phòng PC08 cho biết đã yêu cầu các đơn vị Đội/Trạm căn cứ vào danh sách địa điểm thi trên địa bàn đảm trách, chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tại các giao lộ, tuyến đường trọng điểm, khu vực có các địa điểm thi cũng như các điểm phức tạp về trật tự giao thôn.

Từ đó bố trí đủ lực lượng thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông, tăng cường tuần tra cơ động nhằm bảo đảm duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông.

“Làm sao không để xảy ra ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và người dân” – đại diện PC08 nhấn mạnh.

Theo PC08, trong thời gian chuyển tiếp giữa hai môn thi, giờ nghỉ trưa, CSGT TP.HCM vẫn duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát xung quanh các khu vực hội đồng thi, để đảm bảo tình hình giao thông được thông suốt.

Đại diện PC08 khẳng định, các đơn vị đã xây dựng phương án giải quyết kịp thời các sự cố xảy ra trên đường như xe chết máy trên cầu, tai nạn, trời mưa, cây gãy đổ,… Khi sự cố xảy ra, CSGT sẽ bố trí lực lượng nhanh chóng để giải tỏa ngay, không để sự cố kéo dài.

“Trong trường hợp xử lý các vụ tai nạn và vi phạm giao thông có liên quan đến thí sinh có phiếu báo danh dự thi thì cán bộ thụ lý vụ việc phải kết thúc hoặc tạm dừng trước các buổi thi 60 phút” – đại diện PC08 nói và cho biết nếu có sự cố xảy ra với thí sinh khi di chuyển trên đường thì CSGT phải tạo mọi điều kiện thuận lợi hoặc huy động phương tiện đưa thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ.

Bên cạnh đó, PC08 tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông, bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. CSGT TP.HCM cũng tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.