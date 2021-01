CSGT TP.HCM tập trung đo cồn tại khu vực quán bar, vũ trường

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Phòng PC08 Công an TP.HCM thường xuyên nhắc nhở cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng thi hành công vụ như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, không sử dụng phễu thổi để đo định tính khi kiểm tra nồng độ cồn mà phải dùng ống thổi một lần,… Phòng PC08 Công an TP.HCM