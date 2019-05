Cứ say rượu lái xe là xử hình sự?

Một số nước xử ma men lái xe không cần hậu quả Thái Lan: Tội say xỉn trong lúc lái xe Theo Luật Lái xe khi say rượu sửa đổi của Thái Lan, dù tài xế chưa gây ra tai nạn nhưng cảnh sát được chặn xe trong một số tình huống và yêu cầu tài xế mở cửa kính ô tô để đo nồng độ cồn, yêu cầu tài xế đi bộ để kiểm tra có thật sự tỉnh táo hay không. Trường hợp tài xế không tuân thủ hiệu lệnh sẽ bị bắt ngay và xử phạt đến 20.000 baht (tương đương 600 USD) hoặc bị phạt một năm tù về tội say xỉn trong lúc lái xe. Trong trường hợp tài xế say rượu gây tai nạn chết người, từ tháng 4-2019, họ sẽ bị các cơ quan tố tụng Thái Lan buộc tội giết người, có thể đối mặt với án 15-20 năm tù hoặc chung thân, tử hình. Trung Quốc: Tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu Từ năm 2011, luật hình sự của Trung Quốc có tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu, áp dụng cho các tài xế có nồng độ cồn trên 0,08%. Người vi phạm có thể bị phạt tù ba năm và bị cấm lái xe từ năm năm đến bị tước bằng lái vĩnh viễn. Nhật Bản: Người ngồi cùng xe cũng bị phạt tù Luật Giao thông đường bộ Nhật Bản có quy định dành riêng cho các hành vi lái xe khi say rượu hoặc bị ảnh hưởng bởi chất kích thích. Với nồng độ cồn trên 0,03%-0,7999% (mg/ml máu - tương đương một ly bia), tài xế có thể bị phạt tối đa 4.000 USD (hơn 93 triệu đồng) và ba năm tù. Từ 0,08% trở lên, người vi phạm có thể bị phạt tối đa 8.800 USD (hơn 205 triệu đồng) và năm năm tù. Thậm chí hành khách ngồi trên phương tiện của tài xế bị say rượu cũng bị xử phạt tiền hoặc thậm chí ngồi tù. Tài xế say rượu gây tai nạn có thể bị kết án tối đa 20 năm tù trong trường hợp gây chết người hoặc 15 năm tù trong trường hợp không gây chết người. Singapore: Phạt đến một năm tù Luật Giao thông đường bộ Singapore định tội danh lái xe khi say rượu cho những tài xế say xỉn. Nếu bị phát hiện có nồng độ cồn trên 0,35 mg, tài xế sẽ có thể bị phạt tiền lên đến 5.000 SGD (tương đương 85 triệu đồng), sáu tháng tù giam và lao động công ích. Nếu tái phạm, tài xế sẽ bị phạt tối đa 10.000 SGD (130 triệu đồng) cộng một năm tù giam, tạm đình chỉ giấy phép lái xe 12 tháng. Với các tình tiết tăng nặng, hình phạt tù tối đa có thể lên đến một năm. Hàn Quốc: Có thể ngồi tù đến ba năm Hàn Quốc sẽ xử theo tội lái xe trong tình trạng không tỉnh táo hoặc khi bị say.Trong trường hợp say xỉn, với nồng độ cồn trên 0,05 mg, tài xế có thể ngồi tù ba năm và bị phạt 10 triệu won (khoảng 206 triệu đồng), bằng lái sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi tùy mức độ. Ngoài ra, lỗi chống lại yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn cũng bị coi là tội hình sự. Nếu không có lý do chính đáng, người lái xe không tuân thủ yêu cầu của cảnh sát sẽ bị bắt ngay lập tức hoặc bị truy nã nếu bỏ trốn. KIM NGUYÊN